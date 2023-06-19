Газовый баллон взорвался в легковушке на трассе в Крыму

Газовый баллон взорвался в легковушке на трассе в Симферополе. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Он разъяснил, что все произошло в ночь на понедельник, 19 июня, в Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе. По данным Крючкова, пострадали три человека.

Их доставили в шестую больницу в Симферополе с ожогами разной степени, уточнил советник.