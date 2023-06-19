ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области

ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся военной разведкой Украины в отношении руководителей Запорожской области, задержана подозреваемая. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации ", - сообщили в ЦОС.

Российскими контрразведчиками установлен сотрудник украинской спецслужбы, руководивший деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области. Кроме того, отметили в ЦОС, "получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования".