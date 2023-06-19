Власти Белгородской области показали кадры последствий обстрела Валуек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрелов города Валуйки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По информации главы региона, осколки снарядов повредили пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения.

На кадрах видно, что в домах выбиты стекла и посечены фасады. На одном из снимков запечатлен автомобиль, который отбросило взрывной волной на крышу стоящего рядом другого автомобиля.

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Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Валуйском городском округе пострадали семь человек, включая одного ребенка. Несколько человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Одна девушка была контужена.