В Москве устроили поджог на железной дороге

Диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге неподалеку от Варшавского шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, огонь был быстро потушен, движение поездов производится в штатном режиме.

По данным SHOT, злоумышленники подожгли релейные шкафы 19 июня около 02:30 между станциями Нагатинская и Варшавская на Павелецком направлении железной дороги. В публикации говорится, что все три шкафа находились в 1,5 метрах друг от друга. В Сети появились кадры с предполагаемого места поджога.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Липецке диверсанты подожгли релейный шкаф железнодорожных путей от Новолипецкого металлургического комбината, который производит 17% всей стали в России. По информации канала, их целью был срыв поставок продукции, необходимой для работы оборонно-промышленного комплекса России.