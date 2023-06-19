Аксенов сообщил о сработавшей в Крыму системе ПВО

В Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава региона рассказал, что ПВО отработала по летевшим на малой высоте беспилотникам. Аксенов уточнил, что БПЛА были замечены на севере полуострова.
«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил глава Крыма.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.
Срочная новость
ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской областиПроисшествия3 минуты назад
Lenta.ru: главные новости