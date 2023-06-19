Аксенов сообщил о сработавшей в Крыму системе ПВО

В Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава региона рассказал, что ПВО отработала по летевшим на малой высоте беспилотникам. Аксенов уточнил, что БПЛА были замечены на севере полуострова.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — сообщил глава Крыма.