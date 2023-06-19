Российские полицейские переплыли реку для задержания закладчика героина

В Соликамске Пермского края сотрудники полиции переплыли реку для задержания закладчика наркотиков. Об этом в понедельник,19 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Двое уроженцев Средней Азии 35 и 24 лет собирались оборудовать тайник с героином, во время чего были обнаружены полицейскими. Один из них сдался сразу, а другой бросился бежать. Во время побега мужчина повредил ногу, но, несмотря на это, прыгнул в реку и добрался до полуострова. Продолжить путь наркозакладчик не смог из-за травмы и болотистой местности впереди. Тогда он попросил полицейских о помощи.

Те добрались к нему вплавь и вывели по мели на сушу, после чего двоих закладчиков доставили в отдел. У них были обнаружены 27 свертков героина общим весом более десяти граммов. Мужчины находились в России нелегально, а старший из них к тому же был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

Также было установлено, что задержанные жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет, а в Пермский край приехали по заданию куратора. Наркотики мужчины забрали из схрона в Березниках, после чего поехали в Соликамск.