Российские полицейские переплыли реку для задержания закладчика героина

В Соликамске Пермского края сотрудники полиции переплыли реку для задержания закладчика наркотиков. Об этом в понедельник,19 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Двое уроженцев Средней Азии 35 и 24 лет собирались оборудовать тайник с героином, во время чего были обнаружены полицейскими. Один из них сдался сразу, а другой бросился бежать. Во время побега мужчина повредил ногу, но, несмотря на это, прыгнул в реку и добрался до полуострова. Продолжить путь наркозакладчик не смог из-за травмы и болотистой местности впереди. Тогда он попросил полицейских о помощи.
Те добрались к нему вплавь и вывели по мели на сушу, после чего двоих закладчиков доставили в отдел. У них были обнаружены 27 свертков героина общим весом более десяти граммов. Мужчины находились в России нелегально, а старший из них к тому же был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.
Также было установлено, что задержанные жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет, а в Пермский край приехали по заданию куратора. Наркотики мужчины забрали из схрона в Березниках, после чего поехали в Соликамск.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а», «г» части 4 статьи 228.1(«Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Мужчин заключили под стражу.