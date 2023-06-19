В Ташкенте в результате падения лифта пострадали 11 человек

"В результате инцидента пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Восемь человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении на Telegram-канале МЧС.