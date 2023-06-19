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В Ташкенте в результате падения лифта пострадали 11 человек

Грузовой лифт сорвался в одном из многоэтажных домов Ташкента, в результате различные травмы получили находившиеся в нем 11 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС республики.

В Ташкенте в результате падения лифта пострадали 11 человек
© ТАСС

По ее данным, в многоэтажном жилом доме в Янгихаятском районе столицы Узбекистана во время движения лифт из-за неисправности ускорил движение вниз, а на уровне первого этажа сработала автоматическая система торможения.

"В результате инцидента пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Восемь человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении на Telegram-канале МЧС.

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