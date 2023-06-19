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Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС

Приступить к восстановлению Каховской ГЭС можно будет, когда войска Украины будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС
© ТАСС

По его словам, это произойдет после достижения целей специальной военной операции «или даже раньше», когда противник отойдет на безопасное от станции расстояние.

«Другого пути нет — слишком сильно на неё завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма», — заявил он.

Он назвал это принципиальным вопросом. Врио указал, что конкретные планы и проекты будут составляться позже.

Ранее Сальдо отметил, что работы по восстановлению плотины могут продолжаться около года. В настоящее время сохраняются ее гидротехнические способности. При этом для того, чтобы Крымский канал не обмелел, нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина нужно уже сейчас.

По словам врио, можно использовать новые строительные технологии, которые позволят быстрее восстановить Каковскую плотину.

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