На российском курорте ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута

В Краснодарском крае ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута. Об этом Следственного управления СК России по региону.

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ЧП произошло в детской игровой зоне на территории базы отдыха в Динском районе. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.