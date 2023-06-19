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На российском курорте ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута

В Краснодарском крае ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута. Об этом Следственного управления СК России по региону.

На российском курорте ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута
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ЧП произошло в детской игровой зоне на территории базы отдыха в Динском районе. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководитель СУ СК по Краснодарскому краю поставил дело на контроль.

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