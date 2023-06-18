Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели ищут группу туристов из Москвы, состоящую из четырёх человек, в горах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

По данным ведомства, 18 июня с МЧС связался мужчина и рассказал, что его дочь, которая зарегистрирована в качестве участницы туристической группы, не выходит на связь.

Спасатели вышли на поиски пропавших туристов, но 18 июня их обнаружить не удалось.

Поисковые работы продолжатся.