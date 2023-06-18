Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели ищут группу туристов из Москвы, состоящую из четырёх человек, в горах Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
По данным ведомства, 18 июня с МЧС связался мужчина и рассказал, что его дочь, которая зарегистрирована в качестве участницы туристической группы, не выходит на связь.
Спасатели вышли на поиски пропавших туристов, но 18 июня их обнаружить не удалось.
Поисковые работы продолжатся.
Ранее стало известно, что туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии во время горного похода в Адыгее.