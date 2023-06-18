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Несколько районов Ессентуков остались без света из-за непогоды

Авария на подстанции в Предгорном районе Ставропольского края оставила без света несколько микрорайонов в Ессентуках. Об этом сообщил глава города Александр Некристов в своем Telegram-канале

Несколько районов Ессентуков остались без света из-за непогоды
© РИА Новости

"<...> В 19:20 в связи с сильным ливнем произошло аварийное отключение. <...> Авария произошла на одной из подстанций Предгорного округа, Ессентуки частично запитаны от этой линии. Сейчас Белый Уголь, микрорайон Озеро, Южный, Кирпичный, 5-я школа и часть домов в районе площади Возрождения без света", - написал он.

Количество оставшихся без электроснабжения жителей не уточняется.

По словам Некристова, специалисты прилагают все усилия для максимально быстрого устранения последствий непогоды.

В краевом ГИБДД также сообщили, что из-за ливня в Ессентуках подтоплены дороги.

"В Ессентуках, станице Ессентукской и на трассе Минеральные Воды - Кисловодск произошло подтопление проезжей части. Госавтоинспекция региона напоминает о правилах движения в условиях непогоды: безопасный скоростной режим и достаточная дистанция", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что с вечера 18 июня до вечера понедельника в регионе местами ожидается дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с.

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