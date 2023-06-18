Несколько районов Ессентуков остались без света из-за непогоды

"<...> В 19:20 в связи с сильным ливнем произошло аварийное отключение. <...> Авария произошла на одной из подстанций Предгорного округа, Ессентуки частично запитаны от этой линии. Сейчас Белый Уголь, микрорайон Озеро, Южный, Кирпичный, 5-я школа и часть домов в районе площади Возрождения без света", - написал он.