Живодер на Кубани избил лебедя и свернул ему шею

В Горячем Ключе Краснодарского края мужчина избил лебедя и сломал ему шею, впоследствии покалеченная птица скончалась, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, личность живодера устанавливается, сейчас его разыскивают.

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Очевидцы рассказали, что все произошло 17 июня недалеко от ЖК «Белый лебедь». По их словам, некий пьяный мужчина трепал и бил лебедя. Пернатого обнаружили на следующее утро, он на тот момент еще дышал, но был очень слаб.

Умирающую птицу отвезли в ветеринарную клинику, но там оказались бессильны. Врачи констатировали, что у птицы свернута шея, в лапах не было никакой реакции. Кликун жил на озере недалеко от домов. Только недавно птица вывела потомство.

Ранее волонтеры в Подмосковье спасли ежиху, над которой жестоко поиздевались подростки в Воскресенске. Дети пинали животное ногами, пасуя друг другу, как футбольный мяч, прыгали на нем, пытались раздавить, били палками и бросались камнями. Это попало на видео, распространившееся в Сети.