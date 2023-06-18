29 человек пострадали из-за стрельбы в Иллинойсе

После уличной стрельбы в Иллинойсе 29 человек получили ранения, один погиб, двое находятся в критическом состоянии. Об инциденте сообщает издание Country Herald.

Стрельба произошла в Уиллоубруке, недалеко от Чикаго. Свидетели говорят, что на одном из перекрестков к полуночи собралось от 200 до 300 человек. Они намеревались отметить праздник - День освобождения рабов. Мероприятие не было запланировано властями.

В какой-то момент началась стрельба. Люди принялись разбегаться в разные стороны.

По предварительным данным, один из раненых умер на месте, еще двое находятся в критическом состоянии в больнице. Ранения разной степени тяжести получили 29 человек.

На место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы всего Чикаго, включая медицинский вертолет.