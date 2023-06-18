Тела четырех иностранцев нашли в морозильной камере в турецком Измире

«Было установлено, что погибли граждане Туркменистана: три женщины и мужчина. Идет работа по задержанию туркменского гражданина, подозреваемого в совершении убийств. Расследование продолжается», - сказано в заявлении губернатора Измира.

По предварительным данным, тела положили в холодильник через несколько дней после убийства. Трупы обнаружил родственник погибших из Стамбула. Он приехал в Измир, когда он перестали выходить на связь. Дверь квартиры была открыта.