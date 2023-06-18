Тела четырех иностранцев нашли в морозильной камере в турецком Измире
Тела четырех граждан Туркмении обнаружили в морозильной камере дома в турецком Измире. Об инциденте сообщает Haber7.
Страшную находку сделали в доме в районе Байраклы.
«Было установлено, что погибли граждане Туркменистана: три женщины и мужчина. Идет работа по задержанию туркменского гражданина, подозреваемого в совершении убийств. Расследование продолжается», - сказано в заявлении губернатора Измира.
По предварительным данным, тела положили в холодильник через несколько дней после убийства. Трупы обнаружил родственник погибших из Стамбула. Он приехал в Измир, когда он перестали выходить на связь. Дверь квартиры была открыта.
Ранее сообщалось, что мать неделю хранила в холодильнике тело семилетнего мальчика.
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