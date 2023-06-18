Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Во Владикавказе власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 18.00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», - отметили в пресс-службе.

Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов пояснил, что в результате мощных ливней в районе поселка Южный сошел сель. В результате, уточнил чиновник, многие дома оказались подтоплены.

По его словам, специалисты экстренных служб принимают все необходимые меры для устранения последствий непогоды.