В Сочи самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся

В Сочи неизвестный на электросамокате сбил 71-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила перелом плеча со смещением, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

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По его данным, инцидент произошел в районе ГПК "Таврия" (Чаесовхоз). Одетый в камуфляжную футболку молодой человек врезался в пешехода, женщина упала и получила многочисленные травмы, в том числе ссадины, рану на ноге и перелом плеча.

Наехавший на нее самокатчик скрылся с места происшествия. Его ищет полиция.