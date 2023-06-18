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Пожилая женщина получила перелом после наезда электросамоката

В Сочи неизвестный на электросамокате сбил 71-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила перелом плеча со смещением, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

В Сочи самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся
© Shutterstock

По его данным, инцидент произошел в районе ГПК "Таврия" (Чаесовхоз). Одетый в камуфляжную футболку молодой человек врезался в пешехода, женщина упала и получила многочисленные травмы, в том числе ссадины, рану на ноге и перелом плеча.

Наехавший на нее самокатчик скрылся с места происшествия. Его ищет полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге очевидцы сняли на видео, как мужчина с маленькой девочкой на самокате проехал по встречной полосе на проспекте с оживленным движением. Также стало известно, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса накинулся с кулаками на пассажирку после того, как она заняла место рядом с ним.

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