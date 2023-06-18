$83.65-0.3191.63+0.67

Москвич облил водкой и поджег друга

В Москве два приятеля поспорили, в ходе спора один облил водкой другого и поджег, сообщает Telegram-казал Shot.

Москвич облил водкой и поджег друга
© Freepik.com

По данным канала, молодые люди отмечали выходные в квартире на Большой Академической. Утром между ними начался спор, в ходе которого один из приятелей схватил бутылку водки и вылил ее на голову оппоненту, после чего взял зажигалку поджег. Мужчина сразу бросился тушить товарища.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение больницы имени Иноземцева, у него обгорело 55% тела. Особенно сильнопострадали голова, лицо, шея, туловище, руки и бедра.

Правоохранители проводят проверку.

5 июня 14-летний подросток облил друга бензином и поджег его. Рабочие, ставшие очевидцами инцидента, потушили мальчика куртками, после чего его доставили в больницу. Медики диагностировали у мальчика ожоги сначала 80% тела, позже — 100%. Другу пострадавшего уже предъявили обвинение.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители