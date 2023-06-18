Москвич облил водкой и поджег друга

В Москве два приятеля поспорили, в ходе спора один облил водкой другого и поджег, сообщает Telegram-казал Shot.

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По данным канала, молодые люди отмечали выходные в квартире на Большой Академической. Утром между ними начался спор, в ходе которого один из приятелей схватил бутылку водки и вылил ее на голову оппоненту, после чего взял зажигалку поджег. Мужчина сразу бросился тушить товарища.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение больницы имени Иноземцева, у него обгорело 55% тела. Особенно сильнопострадали голова, лицо, шея, туловище, руки и бедра.

Правоохранители проводят проверку.