Сильный ливень подтопил несколько районов Владикавказа

Во Владикавказе мощный ливень подтопил несколько районов. Об этом пишут «Аргументы и факты.Ставрополь» со ссылкой на источники.

Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в городе вызвал обрушившийся на Северную Осетию сильный ливень с градом.

По данным портала, сильнее всего пострадали восточная и южная части города.

Кроме того, в поселке Южном, расположенном недалеко от Владикавказа, произошел разлив рек Терек и Балка. В результате затоплены десятки домов, размыта дорога, пострадал Ногинский мост.