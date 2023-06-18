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Сильный ливень подтопил несколько районов Владикавказа

Во Владикавказе мощный ливень подтопил несколько районов. Об этом пишут «Аргументы и факты.Ставрополь» со ссылкой на источники.

Отмечается, что чрезвычайную ситуацию в городе вызвал обрушившийся на Северную Осетию сильный ливень с градом.

По данным портала, сильнее всего пострадали восточная и южная части города.

Сильный ливень в Балашихе показали на видео

Кроме того, в поселке Южном, расположенном недалеко от Владикавказа, произошел разлив рек Терек и Балка. В результате затоплены десятки домов, размыта дорога, пострадал Ногинский мост.

Представители экстренных служб отмечают, что эвакуацию жителей осложняют бурные потоки воды.

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