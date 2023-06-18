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В море у берегов Крыма появилось ядовито-зеленое пятно

Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Telegram-канале прокомментировал появление ярко-зеленого пятна в море у берегов Балаклавы.

В море у берегов Крыма появилось ядовито-зеленое пятно
© Газета.Ru

По словам чиновника, пятно могло появиться в результате использования специального природного красителя, применяемого для выявления утечек в трубах канализации.

"При проверках краситель заливали в систему, и в случае утечки он проявляется на грунтах. В данном случае, видимо, попало в бухту Балаклавы", — сказал заместитель губернатора.

Он пояснил, что точная причина станет известна после результатов лабораторного исследования, для которого уже были взяты пробы воды.

Он уточнил, что власти выясняют, не связано ли это с какими-то диверсиями. На месте работают природоохранная прокуратура, Следственный комитет и Севприроднадзор.

В конце мая текущего года каналы Венеции окрасились в зеленый цвет.

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