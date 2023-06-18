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Курскую область вновь обстреливают

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Глушково вновь обстреливают. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Курский губернатор заявил об обстреле поселка Глушково
© Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

"Возобновился обстрел поселка Глушково. Подробности сообщу позже", — написал губернатор.

Ранее Старовой сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три населенных пункта в Глушковском районе.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет.

По его словам, в поселке Глушково зафиксировано больше 10 прилетов, из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена.

До этого губернатор Курской области заявил, что у Украины нет сил и средств для массовой атаки на территорию региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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