Пожар в здании на Миусской площади в Москве ликвидирован

Пожар в здании на Миусской площади ликвидирован
Пожар в здании на Миусской площади ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«Здание, где произошел пожар, находится на реконструкции, в нем проводятся ремонтные работы. Возгорание произошло на крыше. Пожар ликвидировали до приезда наряда», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу: Миусская площадь, д. 9, стр. 3.