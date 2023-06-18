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Пожар в здании на Миусской площади ликвидирован

Пожар в здании на Миусской площади ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Пожар в здании на Миусской площади в Москве ликвидирован
© РИА Новости

«Здание, где произошел пожар, находится на реконструкции, в нем проводятся ремонтные работы. Возгорание произошло на крыше. Пожар ликвидировали до приезда наряда», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу: Миусская площадь, д. 9, стр. 3.

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