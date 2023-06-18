В Санкт-Петербурге на пересечении Лиговского и Витебского проспектов очевидцы сняли на видео мужчину, который проехал по проезжей части на самокате, на котором также находилась маленькая девочка. Видеозапись появилась в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах видно, что мужчина с оранжевым самокатом, на котором стоит малолетний ребенок, находится на встречной полосе дороги. Мимо них на большой скорости движется плотный поток автомобилей. Дождавшись, когда машины остановятся перед светофором, мужчина с девочкой по диагонали пересек проезжую часть.

Очевидцы происшествия предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии.