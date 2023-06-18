Мужчина на самокате с маленькой девочкой проехал по «встречке» на оживленном проспекте
В Санкт-Петербурге на пересечении Лиговского и Витебского проспектов очевидцы сняли на видео мужчину, который проехал по проезжей части на самокате, на котором также находилась маленькая девочка. Видеозапись появилась в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На кадрах видно, что мужчина с оранжевым самокатом, на котором стоит малолетний ребенок, находится на встречной полосе дороги. Мимо них на большой скорости движется плотный поток автомобилей. Дождавшись, когда машины остановятся перед светофором, мужчина с девочкой по диагонали пересек проезжую часть.
Очевидцы происшествия предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии.
Ранее на видео попал момент срабатывания системы пожаротушения в моторном отсеке городского автобуса. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Также стало известно, что в Татарстане двое водителей устроили дрифт на городской улице.