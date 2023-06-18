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В Абхазии четырехлетний мальчик упал в горную реку

Спасатели продолжают поиски четырехлетнего ребенка из Белоруссии, который упал в горную реку Абхазии, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В Абхазии ребенок упал в горную реку
© РИА Новости

ЧП произошло в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником, передает РИА «Новости».

В сообщении МЧС говорится, что четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега.

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Отмечается, что мальчика ищут с вечера субботы более 50 спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полуторагодовалая девочка пропала недалеко от реки, пока ее родители распивали на берегу спиртное.

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