$83.65-0.3191.63+0.67

Охранники бара в Таиланде избили россиянина

Российский турист получил травмы после нападения таиландских охранников на одной из улиц Паттайи. Об этом в воскресенье пишет издание Bangkok Post.

Охранники бара в Таиланде избили россиянина
© globallookpress.com

По данным полиции, инцидент произошел в районе Банг Ламунг, рядом с гоу-гоу баром. Турист идентифицирован как 33-летний Олег Р. Он получил травмы лица.

Свидетели утверждают, что утром в воскресенье турист выпил несколько напитков в баре и ушел, не заплатив. Два или три охранника начали преследовать его, а затем напали на глазах у прохожих. После нападения охранники скрылись.

Россиянина отвезли в полицейский участок, где он написал заявление. Полиция изучает видеозаписи с камер, чтобы установить, кто виноват в инциденте.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители