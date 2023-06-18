Охранники бара в Таиланде избили россиянина

Российский турист получил травмы после нападения таиландских охранников на одной из улиц Паттайи. Об этом в воскресенье пишет издание Bangkok Post.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Банг Ламунг, рядом с гоу-гоу баром. Турист идентифицирован как 33-летний Олег Р. Он получил травмы лица.

Свидетели утверждают, что утром в воскресенье турист выпил несколько напитков в баре и ушел, не заплатив. Два или три охранника начали преследовать его, а затем напали на глазах у прохожих. После нападения охранники скрылись.