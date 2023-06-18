СМИ: уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже минимума

Уровень воды в Каховском водохранилище опустился ниже минимальных критических значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Укргидроэнерго».

В пресс-службе пояснили, что средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС равен 13,28 м, а в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 33 см и составляет – 0,99 м.

В «Укргидроэнерго» отметили, что до 19 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС будет удерживаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов в городе Херсон, Херсонском и Скадовском районах региона.