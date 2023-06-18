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На рейсе Красноярск — Москва два пассажира подрались и попали на видео

На самолете S7 Airlines, летевшего рейсом КрасноярскМосква, произошла драка. Двое мужчин распустили руки из-за произошедшей между ними ссоры — их с трудом удалось разнять бортпроводникам.

На рейсе Красноярск — Москва два пассажира подрались и попали на видео
© News.ru

Причины конфликта неизвестны. Драка продолжилась даже после приземления самолета. Один из мужчин швырялся в другого тапками и оскорблял противника, пока тот молча стоял. Позднее второй пассажир все же решил ответить обидчику, однако драку оперативно пресекла сотрудница взлетной полосы.

Ранее пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Магадан, авиакомпании «Россия» попытался выйти из летящего самолета — он поднялся с места и хотел открыть дверь, но его удалось остановить. Кроме этого, он вел себя агрессивно, а также разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел.

В середине июня в петербургском аэропорту Пулково пчелы сорвали вылет самолета. Насекомые облепили трап, подвезенный к лайнеру авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс в Казань. Пассажиры из-за роя так и не поднялись на борт.

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