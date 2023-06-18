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Shot: в Брянске из-за диверсии начался пожар в строящемся военном госпитале

В строящемся военном госпитале в Брянске начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, по предварительной версии, причиной пожара могла стать диверсия. Отмечается, что возгорание произошло, когда строители заливали битум. Как заявили местные власти, на данный момент пожар потушен. В апреле сообщалось, что в Брянске в районе нефтебазы "Дружба" произошел пожар.

По словам очевидцев, перед этим были слышны взрывы. Позже стало известно об еще одном пожаре в Брянске. По информации собеседника агентства, горит резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Позднее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства возгорания резервуаров с топливом на нефтебазе в Брянске.

По данным МЧС, при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал.

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