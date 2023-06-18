Раскрыта личность захватившего заложников в банке Астаны

Силовики в Казахстане установили личность мужчины, захватившего заложников в отделении банка в Астане, это 30-летний уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов, передает Telegram-канал Mash. Предположительно, у злоумышленника были проблемы с кредитом.

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Согласно данным канала, мужчина схватил одну из заложниц и приставил ей пистолет к виску. Отмечается, что на захватчике надет полицейский бронежилет.

По неподтвержденной информации, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере. Как пишет Mash, ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовным делам в статусе подозреваемого.

СМИ писали, что мужчина, захвативший заложников в отделении Kaspi Bank, потребовал перевести все активы в фонд помощи детям-инвалидам и малоимущим. Захватчик дал на выполнение своих требований три часа, пригрозив убить заложников.

Мужчина может удерживать в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Представители кредитной организации уточняли, что посетителей в отделении нет, только сотрудники банка.