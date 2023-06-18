Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц

Захватчик отделения Kaspi Bank в Астане схватил одну из заложниц и приставил пистолет к ее голове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на мужчине, предположительно, надет полицейский бронежилет. Правоохранителям удалось также выяснить личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.