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Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц

Захватчик отделения Kaspi Bank в Астане схватил одну из заложниц и приставил пистолет к ее голове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на мужчине, предположительно, надет полицейский бронежилет. Правоохранителям удалось также выяснить личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

Захвативший банк в Астане мужчина выдвинул неожиданные требования

О захвате заложников в банке в столице Казахстана стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в отделение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями.

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