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Акулы атаковали съемочную группу Netflix на Гавайях

Съемочная группа Netflix, работавшая над документальным фильмом, подверглась нападению тигровых акул в водах Тихого Океана к северу от Гавайев, передает ФАН.

Акулы атаковали съемочную группу Netflix на Гавайях
© globallookpress.com

Группа собирала кадры первого полета альбатроса для документального фильма "Наша планета II", когда гигантские тигровые акулы выпрыгнули из воды и проделали дыры в надувных лодках.

Режиссер кинокартины Тоби Новлан заявил, что это был второй хищник в тот день. Он также назвал поведение морских обитателей странным, будто им не хватало природной пищи, что и вынуждало охотиться на людей. Лодки находились в нескольких сотнях метров от суши. Съемочная команда сумела благополучно добраться до берега.

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