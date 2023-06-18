Акулы атаковали съемочную группу Netflix на Гавайях

Группа собирала кадры первого полета альбатроса для документального фильма "Наша планета II", когда гигантские тигровые акулы выпрыгнули из воды и проделали дыры в надувных лодках.

Режиссер кинокартины Тоби Новлан заявил, что это был второй хищник в тот день. Он также назвал поведение морских обитателей странным, будто им не хватало природной пищи, что и вынуждало охотиться на людей. Лодки находились в нескольких сотнях метров от суши. Съемочная команда сумела благополучно добраться до берега.