Вооружённый мужчина удерживает несколько человек в отделении банка в Астане
В интернете появилось видео переговоров полиции с мужчиной, захватившим заложников в «Каспи банке» в Астане. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.
«Никто не говорит, что ты шутишь… Девчонок отпусти», - говорит переговорщик у запертой двери банка.
В воскресенье неизвестный мужчина захватил несколько человек в заложники в здании «Каспи банка» на улице Достык. Это центр Астаны.
По предварительным данным, мужчина вооружен. Он может удерживать 7 человек. Полицейские приступили к переговорам.
Сейчас дорогу возле отделения банка перекрыли, район оцеплен.
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