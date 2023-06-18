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Вооружённый мужчина удерживает несколько человек в отделении банка в Астане

В интернете появилось видео переговоров полиции с мужчиной, захватившим заложников в «Каспи банке» в Астане. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.

«Никто не говорит, что ты шутишь… Девчонок отпусти», - говорит переговорщик у запертой двери банка.

В воскресенье неизвестный мужчина захватил несколько человек в заложники в здании «Каспи банка» на улице Достык. Это центр Астаны.

По предварительным данным, мужчина вооружен. Он может удерживать 7 человек. Полицейские приступили к переговорам.

Сейчас дорогу возле отделения банка перекрыли, район оцеплен.

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