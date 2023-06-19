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Ребенок выпал из окна на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы, в Лосиноостровском районе Северо-восточного административного округа. из окна квартиры 3 этажа выпал малолетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.

Ребенок выпал из окна на северо-востоке Москвы
© Вечерняя Москва

По имеющейся информации, мальчик 2021 года рождения остался на непродолжительное время без присмотра родителей, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Ребенок госпитализирован.

В ходе происшествие возбуждено уголовное дело, Бабушкинская межрайонная прокуратура курирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего случая.

Другой двухлетний мальчик скончался после падения с балкона 10-го этажа в Зеленограде. Известно, что ребенок провалился в открытый проем на балконе, когда его мать развешивала белье.

Родителям маленьких детей следует помнить основные правила, о которых следует помнить, чтобы предотвратить падение ребенка из окна. Спасти жизнь малыша может закрытое окно. Ребенок не должен находиться один без присмотра в помещении, где оно открыто или где он может дотянуться до ручки самостоятельно.

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