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Associated Press: в море загорелся филиппинский паром со 120 пассажирами на борту

В море загорелся филиппинский паром, который перевозил 120 пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей береговой охраны.

В море загорелся паром с людьми на борту
© Газета.Ru

По данным агентства, в данный момент проводится спасательная операция. Отмечается, что судно Esperanza Star загорелось на рассвете, когда следовало из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. Информация о том, сколько человек были спасены и есть ли погибшие, пока не приводится.

В марте сообщалось, что в море у турецкого города Текирдаг загорелся паром, перевозивший автомобили. Отмечалось, что пожар начался в одном из автомобилей, который находился в трюме судна. После этого огонь перекинулся на соседние машины и сам паром. До этого сообщалось, что в США 127 человек сняли с рейса после того, как у одного из пассажиров загорелось зарядное устройство на борту самолета. СМИ отмечали, что самолет авиакомпании JetBlue выруливал на взлетную полосу, когда зарядное устройство для телефона одного пассажира начало дымиться.

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