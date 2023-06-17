Житель Москвы убил жену из арбалета и сообщил о ее пропаже

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, которого подозревают в убийстве своей супруги. Об этом сообщает СУ СК России по региону. Предполагается, что мужчина застрелил супругу из арбалета и спрятал тело, а позднее заявил о ее исчезновении.

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По версии следствия, трагический инцидент произошел 13 июня. Подозреваемый вместе с женой направился в сторону Брянска. По дороге он остановил автомобиль и выстрелил в женщину из арбалета. В результате ранения в шею пострадавшая скончалась. После этого москвич закопал тело жены в лесополосе на территории Барятинского района.

Два дня спустя мужчина сообщил в правоохранительные органы об исчезновении супруги. Однако уже в ходе первоначальных следственных действий сотрудники СК получили данные о его причастности к убийству. Вскоре было установлено место захоронения погибшей.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. По некоторым данным, супруги планировали развод, поскольку уже долгое время конфликтовали между собой.

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