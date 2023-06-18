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NYT: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри

Возможной причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на инженера-геотехника и эксперта по безопасности плотин и анализу разрушений Майкла Уэста.

NYT: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри
© РИА Новости

"Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв", - заявил он.

По словом специалиста, галерея является "идеальным местом для установки этого заряда взрывчатки". Как указывает издание, такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения.

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