NYT: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри

Возможной причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на инженера-геотехника и эксперта по безопасности плотин и анализу разрушений Майкла Уэста.

"Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв", - заявил он.

По словом специалиста, галерея является "идеальным местом для установки этого заряда взрывчатки". Как указывает издание, такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения.