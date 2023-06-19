В Комсомольске-на-Амуре мужчина украл гуся из Силинского парка для ужина с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ночью мужчина украл гуся из вольера и, зажав птицу между ног, отправился домой на мопеде. Утром он преподнес гуся своей возлюбленной и предложил зажарить.

После исчезновения гуся администрация Силинского парка записала видеообращение, в котором попросила вернуть птицу и пообещала подарить взамен другую. Новая обладательница гуся посмотрела ролик, поместила птицу в коробку и передала волонтерам. Администрация парка решила не обращаться с заявлением на похитителя в полицию.