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Мужчина украл гуся ради романтического ужина, но женщина вернула птицу

В Комсомольске-на-Амуре мужчина украл гуся из Силинского парка для ужина с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ночью мужчина украл гуся из вольера и, зажав птицу между ног, отправился домой на мопеде. Утром он преподнес гуся своей возлюбленной и предложил зажарить.

После исчезновения гуся администрация Силинского парка записала видеообращение, в котором попросила вернуть птицу и пообещала подарить взамен другую. Новая обладательница гуся посмотрела ролик, поместила птицу в коробку и передала волонтерам. Администрация парка решила не обращаться с заявлением на похитителя в полицию.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина угнал автомобиль у молодых родителей и отправился в Нефтекамск на свидание с подругой.

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