Пятерых детей унесло в море в Таганрогском заливе

Специалисты МЧС спасли пятерых подростков в Таганрогском заливе (Ростовская область). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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Инцидент произошел в субботу, 17 июня.

В пресс-службе пояснили, что спасатели заблаговременно предупредили местных жителей об усилении ветра и высокой волне.

Вместе с тем, группа подростков в возрасте 12-16 лет отправилась в залив кататься на сапах (специальных досках с веслом). Течение унесло их в открытое море.

На спасение детей отправились специалисты региональных служб. Им удалось обнаружить сапсерферов и благополучно доставить их на берег.