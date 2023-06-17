ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки установить контакты с ВСУ

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике объявили официальное предостережение жителю Петербурга, который в начале 2023 года пытался установить контакты с представителями Вооруженных сил Украины, чтобы в дальнейшем оказывать им различную помощь. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.