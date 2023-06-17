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ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки установить контакты с ВСУ

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике объявили официальное предостережение жителю Петербурга, который в начале 2023 года пытался установить контакты с представителями Вооруженных сил Украины, чтобы в дальнейшем оказывать им различную помощь. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки установить контакты с ВСУ
© РИА Новости

"Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями украинских вооруженных формирований - одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины, непосредственно участвующего в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, - для последующего оказания им различного рода помощи", - говорится в сообщении.

Мужчина одновременно является гражданином России и Украины. Его действия в ФСБ расценили как намерение совершить государственную измену.

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