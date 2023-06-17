$83.65-0.3191.63+0.67

Беременная женщина упала с шестого этажа на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы беременная девушка упала с шестого этажа, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, 23-летняя москвичка приземлилась на козырек подъезда.

Беременная женщина упала с шестого этажа в Москве
© РИА Новости

Прибывшие на место врачи диагностировали у будущей молодой мамы ушиб позвоночника и сотрясение мозга. Пострадал ли ребенок в животе, пока неизвестно.

По данным канала, медики экстренно госпитализировали пациентку в одну из больниц.

Ранее в Воронеже мужчина выжил при падении с 19-го этажа высотки. Свалившись с высоты 60 метров на припаркованный автомобиль, горожанин смог не только самостоятельно встать на ноги, но и пропеть строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Однако впоследствии воронежца доставили в больницу, где он был переведен в реанимацию. По мнению травматолога Артема Катулина, то, что человек выжил при падении с такой высоты, можно объяснить только чудом или везением. Врач также предположил, что россиянин мог зацепиться за выступы между этажами, кроме того, роль своеобразного амортизатора могла сыграть и машина, на которую он приземлился.

В сентябре 2022 года в Москве 29-летний рабочий разбился насмерть в результате падения с шестого этажа. Мужчина сорвался с высоты при выполнении работ в жилом доме на улице Мусы Джалиля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители