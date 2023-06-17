Беременная женщина упала с шестого этажа в Москве

Беременная женщина упала с шестого этажа на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы беременная девушка упала с шестого этажа, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, 23-летняя москвичка приземлилась на козырек подъезда.
Прибывшие на место врачи диагностировали у будущей молодой мамы ушиб позвоночника и сотрясение мозга. Пострадал ли ребенок в животе, пока неизвестно.
По данным канала, медики экстренно госпитализировали пациентку в одну из больниц.
Ранее в Воронеже мужчина выжил при падении с 19-го этажа высотки. Свалившись с высоты 60 метров на припаркованный автомобиль, горожанин смог не только самостоятельно встать на ноги, но и пропеть строчку из песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Однако впоследствии воронежца доставили в больницу, где он был переведен в реанимацию. По мнению травматолога Артема Катулина, то, что человек выжил при падении с такой высоты, можно объяснить только чудом или везением. Врач также предположил, что россиянин мог зацепиться за выступы между этажами, кроме того, роль своеобразного амортизатора могла сыграть и машина, на которую он приземлился.
В сентябре 2022 года в Москве 29-летний рабочий разбился насмерть в результате падения с шестого этажа. Мужчина сорвался с высоты при выполнении работ в жилом доме на улице Мусы Джалиля.