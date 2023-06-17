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Пожар произошел на парковке в Подмосковье

Пожар вблизи ТРЦ «Галерея» произошел в городе Видное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

На кадрах с места происшествия видны клубы густого черного дыма и бегущие прохожие.

Источник телеканала рассказал, что на открытой парковке загорелись две машины. На место приехали спасатели, пожар локализован на площади 11 кв метров.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на территории Всероссийского центра медицины катастроф.

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