Пожар произошел на парковке в Подмосковье
Пожар вблизи ТРЦ «Галерея» произошел в городе Видное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
На кадрах с места происшествия видны клубы густого черного дыма и бегущие прохожие.
Источник телеканала рассказал, что на открытой парковке загорелись две машины. На место приехали спасатели, пожар локализован на площади 11 кв метров.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на территории Всероссийского центра медицины катастроф.
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