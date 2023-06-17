Массовая драка на цыганской свадьбе произошла в Минводах

Массовая драка на цыганской свадьбе произошла в Минеральных Водах. Поводом стал пролитый бокал шампанского, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, свадебный банкет проходил в кафе «Юрий» на улице Московской. Во время застолья один из гостей случайно опрокинул бокал шампанского на соседа. Вспыхнула ссора, переросшая в драку. К стычке подключились друзья и знакомые с обеих сторон.

Сначала работники кафе пытались разнять клиентов, но когда драка стала массовой, им пришлось вызвать полицию.

На место прибыло несколько нарядов. В отдел отправились 29 гостей свадьбы. В отношении 9 оформили административные протоколы за мелкое хулиганство.