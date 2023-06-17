Ирак экстрадировал в Россию обвиняемую в участии в ИГИЛ

Ирак выдал России подозреваемую в поставках оружия ИГИЛ (организация запрещена в России) на протяжение семи лет Лейлу Гатагажеву, заявила официальная представительница МВД РФ Ирина Волк. Сообщение приведено в Telegram-канале МВД.

При экстрадиции Гатагажеву сопровождали сотрудники Интерпола. Женщина была передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву в аэропорту Багдада.

По данным МВД, подозреваемая добровольно прибыла в Сирию и вступила в ряды ИГ в 2016 году.

«Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием», — сообщили в МВД.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 22 годам колонии за вступление в ИГ*.