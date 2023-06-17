Мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест

Андрея Гацунаева, мужа звезды фильмов «Беспринципные» и Духless Кристины Бабушкиной, отправили под домашний арест. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, инспекторы ДПС в пятницу, 16 июня, остановили автомобиль марки Maybach, в котором находились Бабушкина и Гацунаев, с целью проверки документов.

Муж актрисы в ходе стандартной проверки проявлял нервозность, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, он попытался спрятать 0,5 грамма кокаина, а затем попробовал полностью избавиться от наркотического вещества.

Во время задержания он прокусил полицейскому руку.