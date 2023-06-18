Мужчина из Челябинска убил дочь и попытался покончить с собой

Жителя Челябинска подозревают в убийстве собственной дочери, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой следственное управление СК РФ по региону.

Предварительно, 17 июня в квартире дома по улице Медгородок в Челябинске обнаружено тело девочки 2014 года рождения с ножевыми ранениями. Во время следственных действий установлено, что подозреваемым в совершении преступления является отец жертвы. По одной из версий, после убийства дочери мужчина хотел покончить с собой. Сейчас фигурант расследования в больнице в бессознательном состоянии.