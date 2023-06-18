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РИА Новости: следователи начали расследование по факту убийства ребенка в Челябинске

Жителя Челябинска подозревают в убийстве собственной дочери, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой следственное управление СК РФ по региону.

Мужчина из Челябинска убил дочь и попытался покончить с собой
© РИА Новости

Предварительно, 17 июня в квартире дома по улице Медгородок в Челябинске обнаружено тело девочки 2014 года рождения с ножевыми ранениями. Во время следственных действий установлено, что подозреваемым в совершении преступления является отец жертвы. По одной из версий, после убийства дочери мужчина хотел покончить с собой. Сейчас фигурант расследования в больнице в бессознательном состоянии.

Как добавили в правоохранительных органах, мать девочки, когда произошла трагедия, находилась на работе. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в региональном СК.

Ранее жителя Красноярского края подозревали в убийстве трехлетней дочери.

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