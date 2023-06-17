Авария с утечкой аммиака произошла в украинском Кременчуге

Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуге в Полтавской области, сообщает городской совет.

«Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии «Кременчугский мясокомбинат», — приводит РИА Новости сообщение горсовета в соцсетях.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали два сотрудника.

Согласно данным властей города, авария успешно локализована.