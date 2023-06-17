Следствие попросило арестовать мужа звезды «Беспринципных»
Следствие запросило арест мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, ставшего фигурантом дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании Гацунаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа.
16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz актрисы Бабушкиной на улице Коровий Вал в Москве и нашли в салоне похожие на наркотики вещества.
Как стало известно, супруг артистки в момент задержания оказывал сотрудникам полиции активное сопротивление — он укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне иномарки улики. После этого Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о применении насилия в отношении представителя власти и о хранении и перевозке наркотиков.