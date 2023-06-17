Массовое отравление произошло в детском лагере на Урале

«По предварительной информации, жалобы на рвоту, температуру и жидкий стул поступили от шести детей, посещающих разные отряды лагеря „Спутник“. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.