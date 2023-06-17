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Массовое отравление произошло в детском лагере в Свердловской области

Шестеро детей с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью в летнем оздоровительном лагере «Спутник» города Арамиль Свердловской области. Сысертская межрайоннай прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Массовое отравление произошло в детском лагере на Урале
© РИА Новости

«По предварительной информации, жалобы на рвоту, температуру и жидкий стул поступили от шести детей, посещающих разные отряды лагеря „Спутник“. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Свою проверку также начал Роспотребнадзор. Специалисты установят, соблюдались ли в лагере требования к организации питания детей.

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