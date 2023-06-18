Kosovo online: полиция Косово избила двух сербских подростков

Полиция частично признанной республики Косово избила двух сербских подростков на севере края. Об этом сообщает портал Kosovo online. По его информации, избиению подверглись брат и сестра 2005 и 2007 года рождения.

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Вечером в субботу, 17 июня, пострадавшие катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан. Полицейские остановили их, а затем повалили на землю. Как рассказал в беседе с порталом детский хирург клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович, юноша получил удары по голове и удар ногой в бок.