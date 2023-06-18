Kosovo online: полиция Косово избила двух сербских подростков

Полиция частично признанной республики Косово избила двух сербских подростков на севере края. Об этом сообщает портал Kosovo online. По его информации, избиению подверглись брат и сестра 2005 и 2007 года рождения.
Вечером в субботу, 17 июня, пострадавшие катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан. Полицейские остановили их, а затем повалили на землю. Как рассказал в беседе с порталом детский хирург клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович, юноша получил удары по голове и удар ногой в бок.
Девочку сбросили с квадроцикла и протащили по земле, она получила ушиб левого плеча. Подростки находятся в состоянии психологического шока, заявил врач. Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщал о развертывании вооруженных сил страны на административной границе с Косовом. По его словам, сербские военнослужащие "будут патрулировать некоторые места", а сербские власти не допустят "погрома сербского народа". 26 мая Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Сербский лидер также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами.