Сын сжег квартиру матери в Москве

Приехавший из провинции сын поджёг квартиру своей матери-москвички, когда она отказала ему в гостеприимстве. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

39-летний мужчина приехал с женой из другого региона. Он хотел пожить несколько дней у своей матери в Северном Чертаново, но она отказалась пустить его в свой дом.

Через некоторое время сын позвонил матери и сообщил, что сжёг её двухкомнатную квартиру.

Одновременно в МЧС обратились соседи, сообщившие, что горит входная дверь квартиры. Огонь не успел распространиться, пожар потушили.

Предполагаемый поджигатель с места скрылся. Матери во время пожара дома не было.

Правоохранительные органы начали проверку инцидента.