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В аэропорту Тюмени пассажирский самолет столкнулся со столбом

В тюменском аэропорту Рощино пассажирский самолет Тюмень-Бишкек столкнулся с сервисным столбом при подготовке ко взлету. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, сообщили в Центральном межрайонном следственном управлении на транспорте СК России.

В аэропорту Тюмени пассажирский самолет столкнулся со столбом
© РИА Новости

«Утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлету самолет Boeing 737-800 сообщением Тюмень — Бишкек получил повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира, из них — 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что происшествие причинило крупный ущерб. Ведется проверка на предмет нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Вылета ожидают 143 пассажира, в том числе девять детей. Планируемое время вылета — 16:45.

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