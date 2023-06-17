В аэропорту Тюмени пассажирский самолет столкнулся со столбом

«Утром 17 июня в аэропорту Рощино при подготовительной буксировке к взлету самолет Boeing 737-800 сообщением Тюмень — Бишкек получил повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом. На борту самолета находились 134 пассажира, из них — 28 детей. Пострадавших нет, рейс задержан», — говорится в сообщении ведомства.